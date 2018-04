Final do BBB18 ao vivo: Gleici, Kaysar e Família Lima disputam prêmio

Depois de 88 dias de confinamento, finalmente chegou o dia da grande final do BBB18. Gleici, Kaysar e a Família Lima, formada pelo pai Ayrton e pela filha Ana Clara, disputam o voto da audiência para conquistar o prêmio de R$ 1,5 milhão e um carro zero, avaliado em R$ 54 mil. A noite promete altas emoções: tradicionalmente o apresentador Tiago Leifert relembra os melhores momentos de cada finalista dentro da casa, e amores e desafetos se reúnem, já que todos os participantes da 18ª edição do reality estarão na plateia. Além disso, haverá shows de Ferrugem, Projota e Maiara e Maraisa.

Acompanhe ao vivo tudo o que acontece na final do BBB18