Acompanhe ao vivo a grande final do MasterChef Brasil 2018

Chegou o dia: é nesta terça (31) – ou mais provavelmente na quarta (1º), já que o programa termina bem tarde – que saberemos quem será o grande vencedor do MasterChef Brasil 2018. Dos 21 que começaram na disputa, sobraram dois: Hugo e Maria Antonia se enfrentam a partir das 22h30, na Band, pelo título de MasterChef e prêmios como R$ 200 mil, uma bolsa de estudos na escola de culinária Le Cordon Bleu, em Paris; um carro, uma viagem para a Itália e uma “mesada” de R$ 1 mil para gastar no supermercado patrocinador. Bom né?

A final promete: terá cerca de 800 convidados para acompanhar os dois finalistas competindo ao vivo. Hugo e Maria Antônia vão chegar aos estúdios da Band de limusine, terão direito a tapete vermelho e o encontro com a torcida no pátio da emissora. Familiares se juntam aos participantes da edição e convidados para ver tudo de pertinho. O influencer Hugo Gloss vai comandar a prévia do programa e acompanhar jornalistas e influenciadores em um estúdio interativo.

Na prova final, os dois candidatos a MasterChef vão criar um menu completo, que reflita suas trajetórias e represente o melhor de suas cozinhas. Quem conquistar os jurados leva o título de MasterChef e todos os prêmios. Além disso, os dois finalistas já garantem que o programa mudou suas vidas: “Eu era dona de casa e estou saindo com uma profissão. Quero muito estudar, estagiar, procurar um emprego, porque somos amadores e a cobrança vai ser grande”, diz Maria Antonia. O dentista Hugo deve mudar o rumo de sua carreira: “Eu exerci a odontologia por dois anos, mas não era o que me fazia feliz. Agora vou me dedicar integralmente à cozinha. O Hugo que deixa o programa está mais confiante, repaginado, muito melhor”.

