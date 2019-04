Finalistas do ‘The Voice Kids’ são definidos em programa emocionante

Na tarde deste domingo (7) foram definidos os três finalistas do “The Voice Kids”. Em um programa cheio de emoção, os cantores dos times de Simone & Simaria, Carlinhos Brown e Claudia Leitte chegaram a reta final.

Pela equipe de Simone & Simaria, Jeremias Reis emocionou a plateia ao cantar “Pétala”, de Djavan. Ganhou muitos elogios dos técnicos e desponta como favorito. Carlinhos Brown tem como finalista Raylla Araújo, que cantou “Amor I Love You”. E Claudia Leitte levou para a final Luiza Barbosa, que cantou o clássico da MPB “Travessia”.

A final do The Voice Kids acontece no próximo domingo, 14 de abril, a partir das 12h45 (horário de Brasília). Para quem vai a sua torcida?