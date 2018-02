Finalmente “The Handmaid’s Tale” vai estrear no Brasil

“The Handmaid’s Tale“, conhecida por aqui como “O Conto da Aia”, finalmente chegará ao Brasil. A estreia acontece no dia 11 de março, às nove da noite no canal oficial da Paramount.

E o melhor de tudo? O primeiro episódio será liberado para todo mundo – mesmo quem não é assinante do canal.

Data de estreia de "The Handmaid's Tale – O Conto da Aia" é oficial! #HandmaidsNoParamount pic.twitter.com/BJxHSvwlEX — Paramount TV Brasil (@ParamountTVBR) February 19, 2018

Em setembro de 2017, a Paramount já tinha anunciado que “O Conto Da Aia” seria trazida ao Brasil através de seu canal, pois o Hulu, plataforma de streaming que produz o seriado ainda não existe no país. Mesmo assim, ainda não tinham divulgado a data de estreia.

O Paramount Channel transmitirá em breve a série mais aclamada do ano, 𝗧𝗵𝗲 𝗛𝗮𝗻𝗱𝗺𝗮𝗶𝗱'𝘀 𝗧𝗮𝗹𝗲, estrelada por Elisabeth Moss​! Fique ligado! pic.twitter.com/rKLikokZlp — Paramount TV Brasil (@ParamountTVBR) September 19, 2017

E a série já tem até data de lançamento para a segunda temporada. Ela chega na plataforma de streaming no dia 25 de abril e promete ser tão esmagadora quanto a primeira.

O trailer, por exemplo, é de arrepiar!

Confira

O Hulu lançará dois episódios para a estréia da série, e depois toda quarta-feira será lançado um novo episódio, no total serão 13 episódios e não dá para saber se esta será ou não a última temporada.