Fiorella Mattheis faz aniversário e recebe declaração de Pato

Tem alguém soprando velinhas hoje! Fiorella Mattheis comemora seus 27 anos nesta terça-feira (10) e já ganhou homenagem do namorado, Alexandre Pato. No Instagram, o jogador postou uma foto da amada segurando um buquê de rosas vermelhas e se declarou.

“Meu amor hoje é o seu dia!! O que falar de você… Acho que não teria espaço aqui pra colocar as palavras do que você representa. Mas saber que hoje você faz parte da minha vida eu só tenho que agradecer todos os dias por você me dar força e carinho! Estou muito feliz por comemorar esse dia com você. Porque você merece. Te amo meu amor! Parabéns @fiorellamattheis de quem te admira muito! #happbdaymylove #happybday”, escreveu na legenda.

O casal está junto desde novembro de 2014, quando assumiram o namoro no GP do Brasil, em Interlagos. Em dezembro do mesmo ano, os dois passaram as férias no Havaí. Desde então, vivem postando fotos juntos nas redes sociais.