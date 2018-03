As paredes roxas na área central do apartamento da Monica, em “Friends”, são um dos aspectos visuais mais marcantes do seriado. Muuuuuitas cenas se passam nesse ambiente e a cor inusitada salta aos olhos.

A cenografia do local é tão icônica que a porta roxa com uma moldura de quadro amarelo – pendurada ao redor do olho mágico – acabou por tornar-se o maior símbolo de referência à série. E nada disso é por acaso!

Em entrevista ao Great Big Story, John Shaffner, o designer de produção de “Friends”, revelou que a escolha pela cor não remete à história pregressa dos personagens, mas foi justamente escolhida para ser visualmente marcante.

“As cores são realmente importantes para estabelecer a identidade do programa. Quando você muda de canal e vê ‘Friends’, você vê que é roxo e fica naquele canal”, diz ele.

Mas não pense que foi fácil convencer o resto da produção a embarcar nessa ideia. “Ninguém gosta de mudanças, até que eu eu pintei a maquete do apartamento de roxo”, relembra. E ele estava certíssimo nessa aposta, como todos já sabemos.

Não por acaso, John é hoje uma sumidade no design de produção da TV americana. “Eu já fiz 44 séries e 68 pilotos”. Atualmente, ele tem quatro Emmys na estante – e uma penca de indicações. Seus trabalhos mais premiados são “The Big Bang Theory” e “Two and a Half Men”.

Confira a entrevista completa: