Foram definidos os semifinalistas do ‘The Voice’ 2019

Acabou a penúltima semana do ‘The Voice Brasil‘ e com ela veio a confirmação de quem são os oito semifinalistas da competição musical. De quatro apresentações do time de cada técnico, o público salvava uma pessoa e o técnico outra, e o resultado foi um programa com fortes emoções e muitas despedidas.

O programa começou com o time Lulu Santos, em que o público escolheu levar Lúcia Muniz adiante na competição após cantar “Never Enough”. Já o técnico salvou Pollyana Caires, que arrasou com o clássico “Corcovado”.

Na vez de Ivete Sangalo ouvir seus pupilos, o público salvou Ramon e Rafael, que emocionaram a platéia com “Pais e Filhos”. Mas Veveta salvou mesmo Willian Kessley, que escolheu cantar o pagode “Desafio”.

E o que rolou no Time Teló, responsável pela vitória no programa nos últimos quatro anos? Bem, o escolhido do público foi Tony Gordon, que cantou “Unforgettable”, e o técnico invicto salvou Mobi Colombo após a performance de “True Colors”.

A votação mais expressiva apareceu no time da Iza, com o público escolhendo Ana Ruth para a semifinal após cantar “Uma Brasileira”. Já a cantora salvou Edyelle Brandão, que cantou “Travessia”.

Desses oito semifinalistas, sairão os quatro finalistas para esse programa que já está para acabar. Quem será a nova voz do Brasil?