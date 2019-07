Fotos do primeiro show de Sandy e Júnior mostram que turnê está imperdível

Pode pular, porque a turnê “Nossa História” está oficialmente iniciada. O primeiro show de retorno da dupla Sandy e Júnior aos palcos aconteceu na última sexta-feira (12) e as fotos oficiais do momento mostraram que a produção está intensa para fazer com que as apresentações sejam especiais para os fãs e para os próprios irmãos.

O local escolhido para dar início a essa viagem no tempo foi o Classic Hall, em Recife, e teve uma plateia de 11 mil pessoas, segundo o “UOL”. O show durou duas horas e não decepcionou os fãs: os clássicos foram tocados com muita empolgação e cantoria em coro pelo público.

Em um vídeo que foi publicado pelo Twitter “SandyJúniorBR”, é possível ver que os irmãos até dançaram a canção “Dig-Dig-Joy” mesmo depois de Sandy dizer, durante a coletiva de imprensa em São Paulo, que não haveria coreografia nas apresentações. Em tom divertido, a cantora justificou que essa decisão era por ela não ser mais tão nova e a dor na coluna é real.

Eles também arriscaram alguns passos enquanto cantavam “Vai ter que rebolar”. Inclusive, Júnior arrancou gritos entusiasmados do público quando realmente rebolou. Mas como os irmãos prometeram na coletiva, o show teve bailarinos marcando presença no palco para deixar as músicas mais animadas e o clima de festa garantido.

Ainda na rede social, outro vídeo chamou a atenção. Durante a apresentação da canção “Super-Herói”, em que a letra é sobre a dificuldade de ser verdadeiro com os sentimentos ao ser famoso, Júnior não conseguiu conter as lágrimas. Já Sandy apareceu apoiada no ombro do irmão e o olhava com a admiração que sempre ficou evidente nas aparições da dupla.

A próxima apresentação dos irmãos é neste sábado (13), na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Confira as fotos oficiais:

–

–

–

–

–

–

–