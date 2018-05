Chegou o grande dia do casamento de Meghan Markle com o Príncipe Harry! Diretamente do Castelo de Windsor, famosos, familiares, a realeza e populares se reuniram para testemunhar o casal dizendo “I do”.

Acompanhe aqui as fotos dos melhores momentos do casamento real: os looks dos convidados famosos, o noivo o vestido da noiva, o bolo, decoração, pajens e daminhas e muito mais.

Príncipe Charles leva Meghan Markle até o altar, para casar-se com o Príncipe Harry

Príncipe Harry, o noivo, chega acompanhado do irmão e padrinho Príncipe William

A Rainha Elizabeth escolheu um tailleur verde limão para o casamento

A tenista Serena Williams, amiga pessoal de Meghan Markle, foi acompanhada do marido, Alexis Ohanian

James Corden, apresentador de TV, foi acompanhado da mulher Julia Carey

A cantora Joss Stone também está em Windsor

Abigail Spencer e a atriz Priyanka Chopra

Sarah Ferguson, a duquesa de York

Amal Clooney e o marido George bem lindos no casamento real. Amal veste Stella McCartney

David e Victoria Beckham estiveram no casamento de William e Kate e aí estão novamente

Pippa Middleton, irmã de Kate, e o marido James Matthews. Pippa veste a grife inglesa The Fold

A atriz Cressida Bonas, ao centro, é ex-namorada de Harry e vai prestigiar o casamento.

O cantor James Blunt, amigo pessoal de Harry, chega ao casamento real com Sofia Wellesley

Outra ex-namorada de Harry, Chelsy Davy (ao centro) também fez questão de comparecer ao casamento real

Lady Kitty Spencer, sobrinha da Princesa Diana, chega ao casamento real

Oprah Winfrey chega ao casamento real. Príncipe Harry e Meghan se casam na capela de São Jorge, em Windsor.

O ator Idris Elba acompanhado de Sabrina Dhowre na capela de São Jorge em Windsor, para o casamento real.

Charles Spencer, irmão da Princesa Diana, acompanhado da Condessa Karen Spencer.

A entrada da Capela de São Jorge no Castelo de Windsor, cenário do Casamento Real

Delfina Blaquier e o jogador de polo argentino Nacho Figueras.

As sacolas de lembrancinhas com o monograma de Harry e Meghan

Delfina Blaquier

Convidadas com seus belíssimos chapéus