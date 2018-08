“Frutinha do amor”: Débora Nascimento e José Loreto se derretem por Bella

A gente já se derretia com as fotos do casal Débora Nascimento e José Loreto, mas agora com a adição da filhota Bella, não dá mesmo para resistir aos cliques. A pequena, que tem 4 meses de vida, é a misturinha perfeita dos traços do pai e da mãe, e pelo jeito é um daqueles bebês muito sorridentes e de bem com a vida!

A “risonha frutinha do amor”, como escreveu Débora na legenda da foto, tem aparecido com frequência nos Instagram Stories da mamãe. Lá ela mostra que leva a filha para os compromissos, incentiva a amamentação e conta detalhes do dia a dia, como quando Bella foi tomar uma vacina e quem chorou foi Débora. Vale a pena acompanhar para se derreter com a fofura da bebê.