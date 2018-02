Encontrar com Beyoncé, de fato, deve ser uma experiência indescritível – e até mesmo chocante para algumas pessoas.

A americana Susan Monaghan é a prova viva disso. Sabe aquela história de estar no lugar certo na hora certa? Pois foi exatamente o que aconteceu com ela, que teve a sorte de cruzar seu caminho com o do casal Beyoncé e Jay-Z, em um hotel de Nova York. Eles, que estavam saindo para a cerimônia do Grammy no último domingo (28), causaram espanto na senhora, que não conseguiu disfarçar o sentimento e acabou virando meme nas redes sociais.

O melhor de tudo é que foi a própria Queen B. quem postou a foto em seu Instagram na última segunda-feira (29). Na sequência de cliques sobre o evento, entre o look da noite e um brinde com amigos, lá está Susan e seu momento CHO-CA-DA ao se deparar com Beyoncé sorrindo para ela:

“Eu juro! [naquele momento] Me senti como se estivesse sendo abraçada por um anjo”, contou Susan, em entrevista ao Boston Globe. O post já tem mais de quatro milhões de likes.

“Acho que ela postou a foto para mim. Assim as pessoas acreditariam quando eu contasse o que aconteceu para elas”, disse. Ao contrário do casal famoso, é claro que ela não estava na cidade para comparecer ao Grammy, mas para assistir a uma competição de ginástica de sua neta e, de quebra, comemorar o aniversário da filha, Jenn Hiitt. Ou seja, ela nunca imaginou que encontraria Beyoncé naquele dia.

Mas não foi o rosto de Bey que a senhora reconheceu logo de cara. Quem chamou sua atenção, a princípio, foi Jay-Z: “Eu fiquei pensando: ‘Quem é esse?’. Aí eu olhei para ele, e vi que ele era alto, magro, com cabelos enrolados, muito bonito”. Foi quando ela avistou a mulher que estava ao lado dele, e sua ficha finalmente caiu:

“Eu fiquei tipo ‘Ai, meu Deus!’ Olhei para ela e a única coisa que eu conseguia pensar era: ‘Ninguém vai acreditar em mim!'”, contou.

A família de Monaghan realmente não colocou muita fé na história logo que aconteceu. Foi só no dia seguinte, ao ver a foto de sua mãe internet afora, que a filha dela finalmente entendeu que a situação, além de verdade, havia virado um meme bem representativo – vai dizer que você não ia ficar exatamente igual à Susan ao conhecer a “família real” da música?