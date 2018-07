Funko lança bonecos muito maravilhosos de cenas icônicas de ‘Friends’

Não satisfeita em ter uma coleção ~normalzinha~ com os personagens de “Friends”, a Funko resolveu lançar outros oito bonecos que remetem a cenas icônicas da série. E já queremos todos!

Ross, Rachel e Chandler ganharam versões vintage, com direito a cabelos maravilhosos. Phoebe aparece vestida de Supergirl e Joey está usando váras roupas do Chandler (provavelmente sem cueca ).

Mas a estrela da coleção é a Monica, que ganhou nada menos do que três novos bonecos! O melhor deles é o da icônica cena em que ela aparece com um peru de Ação de Graças na cabeça – com direito a chapeuzinho e óculos colorido. Também há versões dela com o cabelo volumoso ou cheio de trancinhas, referentes ao episódio em que eles voltam de Barbados.

Os bonecos começam a ser vendidos nos Estados Unidos em agosto. Confira todos eles:

