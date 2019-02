G3R4ÇÃO BR4S1L: Atores lançam a nova trama global das 19h

A próxima novela das sete foi apresentada à imprensa nesta terça-feira (15). O elenco, a direção e os autores marcaram presença em uma coletiva que aconteceu no Projac e comentaram sobre a trama e os personagens, que terão as cidades da Califórnia, São Paulo, Rio de Janeiro e Recife como cenários.

Murilo Benício será o protagonista na pele de Jonas Marra

Murilo Benício dará vida a Jonas Marra, o protagonista da trama. “A geração Brasil é aquela que nasceu sem manual. O incrível é que mesmo quem não entende da tecnologia vai ficar curioso, porque também terá histórias lindas além do assunto principal”, comentou sobre o nome da novela. Além disso, ele falou sobre os capítulos que foram gravados na Califórnia. “Eu já morei lá e minha realidade era diferente: lavava chão de restaurante e entregava pizza. Pra mim, teve um significado interessante”.

Cláudia Abreu dividirá a cena com Murilo Benício

Cláudia Abreu fará par com Murilo e interpretará uma famosa atriz californiana. “A Pamela está sempre montada e maquiada. Ela nunca soube o que é ser natural, porque cresceu nesse mundo. Então, o natural para ela é ter esse tom de quem está sempre representando”, relatou.

Chandelly Braz apareceu magérrima no evento

A novela também colocará Chandelly Braz sob os principais holofotes. Também como protagonista, ela viverá uma engenheira pernambucana que se envolverá com o personagem de Humberto Carrão, seu namorado na vida real. “Independente de ser meu namorado, ele é um ator que admiro”, contou. Sobre o visual mais magro, a atriz comentou que está pesando 51 quilos e que não tem tempo de praticar exercícios físicos ou de comer direito. “Estou mais magra do que gostaria”, completou.

Taís Araújo e Lázaro Ramos aplaudiram a apresentação

Sobre seus personagens, o casal Taís Araújo e Lázaro Ramos anunciaram que não irão contracenar juntos, mas ele não descarta que os autores possam preparar alguma cena do tipo. Taís viverá uma jornalista e revelou que não precisou fazer laboratório para essa experiência, pois já convive muito com a imprensa. Lázaro, no entanto, será um guru afeminado e engraçado. Sobre a sua vivência tecnológica, o ator abriu o jogo: “Eu sou zero tecnologia, fui ter internet no celular há duas semanas. Também não sou adepto das redes sociais”.

Isabelle Drummond falou sobre a mudança de visual

Isabelle Drummond foi uma das artistas que precisou mudar radicalmente o look para viver sua personagem. Platinada, ela será a patricinha encrenqueira Megan Lily Parker-Marra, filha de Jonas Marra (Murilo Benício) e Pamela Parker-Marra (Cláudia Abreu). “Achei importante mudar por causa do papel. Foi bem chocante estar tão loira. Mas estou me achando mais chique também. Para combinar com a nova cor, tenho usado roupas mais escuras”, confessou. Para cuidar dos fios, ela incluiu duas hidratações semanais em sua agenda. “Também passo água de coco para ajudar na recuperação. O retoque da raiz do cabelo tem que ser todo mês. Dá muito trabalho mesmo. Mas, quando acabar a novela, vou escurecer um pouco”, declarou.

Mais magra, Ellen Roche viverá Ludmila

Ellen Roche também precisou alterar o visual. A atriz precisou perder nove quilos em apenas quatro meses para interpretar a ambiciosa Ludmila Santini. “Não tem segredo! O jeito é fechar a boca e malhar”, relatou, citando que segue uma rotina bem rígida entre exercícios e dieta, chegando a correr seis quilômetros por dia.

Tendo como referência a computação, G3R4ÇÃO BR4S1L falará sobre a tecnologia e o seu poder de transformar o mundo. A história retratará a vida de Jonas Marra (Murilo Benício), um brasileiro que criou um computador popular e barato em pleno Vale do Silício, nos Estados Unidos, tornando-se um ídolo. A trama se fortalecerá sobre a seguinte dúvida: as relações ficaram a salvo dos avanços e das inovações? A substituta de Além do Horizonte, a novela estreará no dia 5 de maio.