Gabi Costa, atriz “Orfãos da Terra”, morre aos 33 anos

View this post on Instagram

Hoje, chega Nazira pra ajudar a contar a história de seu esposo Faruq (esse parceirão de cena, talentoso Edu @edumossri ). Por ligações como esta, pra cumprir sua missão como médico de forma tão competente na Síria, que Faruq deixou de viver tantos momentos lindos com sua familia (fotos ao lado). E agora, já no Brasil, batalha para que seu diploma de medicina seja reconhecido. Ele cuidou de muitas vitimas da guerra. Ajudou muitas pessoas, muitas crianças. Exerceu sua profissão com o maior amor do mundo. Agora me pergunto: Quantos “Faruqs” não devem lutar pelo mesmo espaço em nosso país? Vamos, por favor, deixar que todas essas histórias invadam verdadeiramente nossos corações, por que só de mãos dadas com o outro que transformaremos esse mundo em um lugar melhor pra se viver. “Somos todos filhos da mesma terra”. Não posso deixar de agradecer @ducarachid e @thelmaguedes pela linda oportunidade e carinho nessa escrita tão difícil e realista, a @carozisk @cristinabiscaia e todos os autores colaboradores, Gustavo Fernandez pela direção cuidadosa, todos os diretores de cena e fotografia, os editores, assistentes de direção, produção, caracterização e toda essa galera (é muita gente) que faz essa novela acontecer pra vocês. E @anakfouri e @hadibakkour que estiveram ao nosso lado ajudando com tanto afeto. Sou muito, muito grata a todxs!!! #órfãosdaterra . Esse spoiler é da @globoplay onde eles liberam sempre o próximo capítulo. Mas hoje às 18:30h na tv aberta @redeglobo pedimos licença pra entrar na casa de vocês. Gratidão 🙏🏾❤️✊🏾