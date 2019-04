Nessa reta final do BBB19 o jogo está diferente, pois os paredões triplos acabaram, assim como as votações no confessionário. O começo dessa nova fase será inaugurado por um paredão de Gabriela e Rízia… mas quase não foi assim.

Depois de brincar um pouco com os brothers, Tiago Leifert pegou todo mundo de surpresa ao anunciar a formação de paredão no meio do sábado, antes da festa. Paula, sem se fazer de rogada, explicou que não gostaria de colocar a Gabriela, mas não colocá-la seria incoerência com seus próprios votos.

Após a indicação de Gabriela, o apresentador iniciou a votação aberta. A indicação de nomes foi seguindo até chegar a dois votos em Rízia e dois em Hariany. Rízia, o último voto da noite, teve a chance de se salvar do paredão, mas optou por… votar em Carolina? Sendo assim, Rízia e Hariany empataram, restando à líder Paula desempatar e salvar sua amiguinha.

Após a formação do paredão, Tiago Leifert precisou interferir no jogo um minutinho e retrucar Rízia. A emparedada, que em sua justificativa disse ter falhado em ficar longe do paredão, foi contestada com uma matemática simples: se ela tivesse votado em Hariany, estaria salva. A sister foi pega de surpresa com o comentário do apresentador.

Com duas amigas disputando um paredão difícil, restará ao público decidir agora. A eliminação será realizada já amanhã (06).