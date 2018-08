Jericoacoara, no Ceará, é um lugar lindo e que rende excelentes fotos para o Instagram, não é mesmo? Agora pega um cenário paradisíaco desses, junta com uma decoração de casamento repleta de flores e usa um vestido de festa de cair o queixo para ver o que dá. Simplesmente um visual ma-ra-vi-lho-so para dizer “Nossa, hoje eu tô gata”.

A musa fitness Gabriela Pugliesi saiu do convencional e soube bem como montar um visual diferentão para o casório de Camila Queiroz e Klebber Toledo na praia, neste sábado (25). Já que o clima era de um verdadeiro conto de fadas, Gabi pisou na areia com um modelito cheio de fendas e flores feito em um lindo tecido lilás de renda, meio praiano e com um toque muy sexy.

Sem essa de que ela tentou ofuscar a noiva, até porque vocês já viram o vestido que a Camila usou na cerimônia? Com propostas diferentes, as duas acertaram perfeitamente nas escolhas e o casamento, como esperado, foi um desfile de looks incríveis e diversos.