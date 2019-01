Um dos tópicos recentes na casa do BBB19 foi o sumiço do shampoo de Elana, que utiliza uma composição especial por causa dos cabelos cacheados. Estavam no quarto Gabriela, Hana, Elana e Paula conversando sobre produtos e uma frase de Paula chamou a atenção.

Enquanto falavam sobre cabelos, Paula se incluiu falando que também tinha “cabelo ruim“. Gabriela, conhecida no programa por ostentar um belo cabelo não alisado, deu uma risadinha do comentário de sua colega de confinamento.

Ao ver que Paula não havia percebido o comentário péssimo, Gabriela repreendeu a sister dizendo que isso não é coisa para se falar. “Ruim é preconceito, não cabelo“, explicou. Paula entendeu a mancada e explicou meio sem graça por que havia falado aquilo, mas logo o assunto foi para outro tema.

O vídeo pode ser visto abaixo: