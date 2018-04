Gabriela Tralli, irmã de César Tralli, morre aos 40 anos

Adeus, Gabi! Como todos os seres especiais, você foi um anjo de luz.💫Uma lição de vida, de alegria, de pureza, de inocência, de grandeza espiritual. Te vi nascer, sofri muito para você sobreviver, ajudei a te salvar, te educar, te alimentar, te proporcionar bem estar. Ao longo dos seus 40 anos, você sempre me retribuiu com amor, gratidão e sorrisos. Um dia você me perguntou: “O que são as estrelas?” Eu respondi: “O sorriso das crianças”. Como eterna criança, você agora sorri para nós aí do alto. Me ajude só a cuidar dos nossos pais. Não vai ser fácil, irmã, ficar sem você.😢Eu te amo eternamente.❤️Fique em paz.🙏🏻 #GabrielaTralli. ⭐️13.06.77 ✝️07.04.18

