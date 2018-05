Gafe absurda em cena de “Segundo Sol” faz a alegria da internet

A falta de atores negros foi gritante e imperdoável, mas a estreia nesta segunda-feira (14) de “Segundo Sol”, nova novela das 9 da Globo, foi um sucesso junto ao público. Com audiência nas alturas (35,2 pontos de média na Grande São Paulo), a trama de João Emanuel Carneiro apresentou um primeiro capítulo ágil, solar, com uma trilha-sonora cheia de hits de axé dos anos 1990, além de uma química espetacular entre os protagonistas Giovanna Antonelli (Luzia) e Emilio Dantas (Beto Falcão/ Daniel).

Leia Mais: “Segundo Sol”: Saiba quem é quem na novela das 9 da Globo

Entretanto, um cena em questão chamou a atenção da internet… Pelos motivos errados. A gafe aconteceu no segundo bloco do primeiro episódio quando um homem aparece deitado no fundo de um barquinho e, obviamente, NÃO ERA PARA ELE ESTAR LÁ.

Confira

O erro aconteceu na cena na qual Beto Falcão fazia um passeio no mar de Boiporã com o filho de Luzia, Ícaro (Thales Miranda). Provavelmente, o homem estava lá como um salva-vidas, câmera ou para equilibrar a embarcação. De qualquer forma, não deveria aparecer no produto final.

A internet, ainda bem, não perdoou:

Morri mas passo bem pic.twitter.com/qRfs1ru0qV — Rafaela 🍔 (@RafaelaUrbano) May 15, 2018

Pescaram um peixe ou um ser humano????? #SegundoSol pic.twitter.com/ksnRx07XmD — 33 anos (@carla_rosemary) May 15, 2018

De qualquer forma, o melhor tuíte da noite foi esse aqui: