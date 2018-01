Gal Gadot aparece maravilhosa de vestido metálico em premiação

Na última quinta-feira (12/01), rolou, em Santa Monica, na Califórnia, mais uma edição do prêmio “Critics’ Choice Awards“, responsável por homenagear os melhores artistas do cinema e da televisão, de acordo com a “Broadcast Film Critics Association (BFCA)“, organização de críticos de cinema dos EUA e Canadá.

A grande homenageada da noite, como já era de se esperar, foi a deusa Gal Gadot – que levou para casa o prêmio “SeeHer“, que reconhece atrizes responsáveis por fazer a diferença na maneira como mulheres são retratadas em filmes e séries de TV.

Gal, que estava lindíssima como sempre, marcou presença no evento vestindo um longo prateado maravilhoso.

A peça, que começa acinturada e vai ganhando ares esvoaçantes conforme o comprimento se alonga, é da grife italiana Prada – e caiu perfeitamente em Gal. Todo bordado em minipaetês, o vestido tem decote em V profundo e modelagem plissada. Dá super para servir como inspiração para o seu próximo look festa, vai?

O toque final da peça fica por conta dos detalhes, seja pelos penduricalhos em preto, ou pelas alças cruzadas nas costas – que dão um charme a mais ao look. Em matéria de beauté, Gal apostou em um visual mais simples, assinado por Mark Townsend, com um penteado puxado para trás, de efeito molhado, olho esfumado e o bom e velho batom vermelho. Chiquérrima!

Manda mais “look bafo” que tá pouco, Gal!