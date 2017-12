Gal Gadot é a atriz mais rentável de 2017, segundo a Forbes

Maravilhosa é ela! Ainda que homens detenham as maiores posições de prestígio em Hollywood, o cenário parece estar mudando aos poucos, e uma das responsáveis pela valorização da carreira das mulheres no cinema é Gal Gadot, famosa por interpretar a super-heroína Mulher-Maravilha.

E não é só se posicionando com relação aos recentes casos de assédio na indústria cinematográfica que Gal mandou bem em 2017. Apesar de ainda receber bem menos que seus colegas de trabalho do gênero masculino, ela apareceu em terceiro lugar em uma lista de dez atores e atrizes mais bem rentáveis durante o ano, realizada anualmente pela Forbes. O valor arrecadado por Gadot, somando as bilheterias de “Mulher-Maravilha” e “Liga da Justiça”, equivale a 1.4 bilhões de dólares.

O ranking é feito com base em um levantamento que leva em conta as vendas totais de ingressos de cinema ao redor do mundo durante o ano de 2017, destacando os atores e atrizes que mais estiveram em evidência nesse período. A primeira posição ficou com o ator Vin Diesel, graças ao sucesso da franquia milionária “Velozes e Furiosos”. Logo em seguida vem Dwayne Johnson, o “The Rock”.

Entre as poucas mulheres da seleção, além de Gal estão Emma Watson, que aparece em quarto lugar, e Daisy Ridley, intérprete da personagem Rey na última trilogia “Star Wars“, em sexto.

vem ver a lista completa e quanto cada um arrecadou durante o ano:

1. Vin Diesel (1.6 bilhões de dólares)

2. Dwayne Johnson (1.5 bilhões de dólares)

3. Gal Gadot (1.4 bilhões de dólares)

4. Emma Watson (1.3 bilhões de dólares)

5. Johnny Depp (1.1 bilhões de dólares)

6. Daisy Ridley (1.08 bilhões de dólares)

7. Tom Holland (888 milhões de dólares)

8. Chris Pratt (864 milhões de dólares)

9. Chris Hemsworth (845 milhões de dólares)

10. John Boyega (815 milhões de dólares)

Nosso desejo para 2018? Ver Gal na primeira posição!