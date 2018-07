Galvão tem atitude machista e arrogante em conversa com Sandra Annenberg

Depois da partida entre Brasil e México, nessa segunda-feira (20), Galvão Bueno abusou do mansplaining ao conversar com Sandra Annenberg ao vivo. Mansplaining é uma palavra que une man (homem) com explain (explicando) e é usada para evidenciar situações em que um homem “explica” a mulher algo que ela obviamente já sabe, reafirmando a premissa machista de que as mulheres geralmente não entendem das coisas e que cabe aos homens ensina-las.

Uma situação desse tipo aconteceu quando Galvão viu Sandra empolgada por estar pertinho da taça da Copa do Mundo. Carismática como sempre, a jornalista contou a ele o quanto estava emocionada e falava também sobre o fato de que ela não pode tocar na taça. Só que Galvão tratou de interrompe-la para ~dar uma aula~ justamente sobre aquilo que Sandra estava explicando.

A conversa foi assim:

– Sandra, você já foi campeã do mundo jogando futebol?

– Infelizmente, não.

– Você é presidente da Fifa?

– Também não.

– Você só pode tocar na taça se colocar luvas, hein? É do protocolo.

– Eu sei disso tudo, Galvão.

Sem perder o bom humor, Sandra riu da situação, claramente desconfortável. Mas a atitude de Galvão foi totalmente arrogante e muita gente reparou nisso.

Afinal, sabemos muito bem que situações como essa já não podem mais cair na vala do “foi só uma brincadeira descontraída”, pois elas acontecem o tempo todo e não é por acaso. Através do Twitter, várias pessoas comentaram a cena lamentável.

Galvão Bueno explicando pra Sandra Annenberg que ela não podia tocar na taça sendo que ela tinha acabado de falar que não podia tocar na taça. Que sujeito insuportável. — Ingrid (@iaraujo91) July 2, 2018

a Sandra Annemberg “n posso nem tocar na taça ein” O Galvão “vc é jogadora? é da FIFA? só toca de luva em Sandra” e ela “……eu sei” homem n cansa de fazer mansplaining — maria clara (@psicofloyd) July 2, 2018

homem sempre parte do pressuposto que mulher n entende nd de futebol né

o galvão falando p sandra que ela n podia tocar na taça pq ela n é presidente da fifa e nem ganhou jogos pelo br

e é evidente que ela sabia disso pq ELA FALOU NO COMEÇO Q NÃO PODIA TOCAR — sweet nothing (@vagaabs) July 2, 2018

