Game of Thrones: como assistir ao 3º episódio da 7ª temporada

Seria um sonho? Estamos nos aproximando do momento de um dos mais aguardados encontros em “Game of Thrones“. Neste domingo (30), finalmente veremos Daenerys Targaryen frente a frente com Jon Snow. A Rainha de Mereen, Rainha dos Ândalos e dos Primeiros Homens, Senhora dos Sete Reinos e Khaleesi dos Dothraki vai se encontrar com o Rei do Norte.

O episódio deste domingo, o terceiro da sétima temporada de “GoT”, chama-se “The Queen’s Justice“, ou, em português, “A Justiça da Rainha“. Mas não sabemos a qual rainha eles se referem, já que, no momento, temos três reinando: Daenerys, Cersei Lannister, e, interinamente, no norte, Sansa Stark, enquanto o irmão Jon está em missão na Pedra do Dragão.

Horário de exibição

O terceiro episódio da sétima temporada de Game of Thrones será exibido nos canais HBO e HBO2 pontualmente às 22h03. Os episódios passam simultaneamente no Brasil e nos Estados Unidos, assim você não corre o risco de ler na internet o que acontece antes de assistir ao episódio.

Se por acaso você ainda não assistiu aos episódios passados, “Dragonstone” e “Stormborn”, ainda tem uma chance. Na HBO2 o primeiro episódio da temporada será exibido às 20h, e o segundo, às 21h. Perfeito para uma maratona, hein?

Como assistir na internet

Se você está longe da sua TV, mas tem acesso a internet, pode tentar assistir ao novo episódio pelo aplicativo ou pelo site HBO Go. O serviço está disponível para quem é assinante dos canais HBO na TV a Cabo – para ter acesso, basta preencher um cadastro simples. O aplicativo está disponível para celulares Android, no Google Play, e também para iPhones e iPads, na App Store.

Mas nos últimos dois domingos o serviço não deu conta da alta demanda de usuários e saiu do ar. A HBO Brasil inclusive veiculou um comunicado sobre a falha da HBO Go.

Resta saber se os usuários conseguirão assistir “The Queen’s Justice” neste domingo. É pagar para ver.