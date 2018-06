Os casamentos de Game of Thrones são sempre um capítulo à parte na série exibida pela HBO, mas o destaque dessa tarde de sábado, 23, é de uma união da vida real: Jon Snow e Ygritte, ou melhor, Kit Harington e Rose Leslie disseram “sim” numa cerimônia que parece saída de um conto de fadas, realizada na Rayne Church, na cidade de Aberdeen, ao norte da Escócia.

I’m not crying 😭❤️ A post shared by Game Of Thrones🐺🐲 (@the_starks_of_winterfell) on Jun 23, 2018 at 9:39am PDT

Rose chegou à igreja com um lindo vestido do estilista Elie Saab e usando uma tiara de flores que combinava com seu buquê. O local escolhido pelos noivos é a terra natal da atriz e, como já era esperado, a celebração foi feita pelo monge beneditino Chad Boulton. Já a recepção dos convidados será no Wardhill Castle, uma propriedade do século 12 que, segundo o tabloide britânico Daily Mail, pertence à família da noiva há 900 anos.

A noiva faz parte de um antigo clã escocês e a cerimônia, é claro, seguiu algumas tradições – teve gaita de foles tocando na saída da igreja e o kilt (saiote xadrez), traje formal usado pelos homens, fez parte do look não só do pai da noiva, Sebastian Leslie, como do ator Richard Madden, que interpretou Robb Stark, irmão de Kit em GoT.

Ele não foi o único companheiro de elenco que marcou presença – Emilia Clarke (Daenerys), Peter Dinklage (Tyrion Lannister), Sophie Turner (Sansa Stark), Maisie Williams (Arya Stark), John Bradley-West (Samwell Tarly), Liam Cunningham (Davos Seaworth) e Gemma Whelan, (Yara Greyjoy) também estão entre os convidados.

Kit e Rose se conheceram na Islândia, durante as filmagens da segunda temporada de GOT e, em setembro de 2017, eles divulgaram que estavam noivos. Dá só uma olhada como os fãs da série reagiram ao ver as primeiras fotos do casamento – uma forma de matar as saudades de Game of Thrones enquanto a oitava e última temporada não é lançada:

And the wildling married the stark ❤️❤️❤️❤️ she looks so happy 😭❤️congratulations to #KitHarington and #RoseLeslie pic.twitter.com/hiK1VMSOhv — Maryam (@ThornsOfaRose) June 23, 2018

Minha chance de se casar com o Rei do Norte indo embora #KitHarington pic.twitter.com/nGAHkJN0YU — cheirinho de hexa (@macborges65) June 23, 2018