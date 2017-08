‘Game of Thrones’: Night King e Viserion viram bonecos Funko

A Funko Pop divulgou que a sua coleção está aumentando com os novos bonecos da linha “Game of Thrones“!

Os icônicos Night King e Viserion viraram Funko, assim como já aconteceu com Jon Snow, Daenerys Targaryen e Cersei Lannister, entre outros personagens.

E as miniaturas são demais! Com olhos azuis brilhantes, elas trazem muitos detalhes e texturas que vão impressionar os fãs da série.

De acordo com o blog oficial da Funko, a novidade chegará às lojas durante o inverno do hemisfério norte, ou seja, quando for verão por aqui.

Já queremos!