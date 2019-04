Game of Thrones: Quem morreu e quem sobreviveu à Batalha de Winterfell

‘Game of Thrones‘ teve um dos pontos mais fortes dessa temporada relevado no episódio deste último domingo (28). Finalmente pudemos conferir o embate entre os guerreiros reunidos no norte de Westeros e os mortos-vivos, na grande Batalha de Winterfell.

Os fãs ficaram chocados com os acontecimentos do episódio, que renderam muita ação e violência na tela. Devido ao furdúncio desse momento, nós selecionamos todos os nomes dos participantes da guerra e dividimos em dois lados: quem morreu e quem sobreviveu. Então, sim, aqui terá MUITOS SPOILERS. Você foi avisada!

Quem morreu

Rei da Noite

Nossos queridos personagens lutaram bravamente e uma delas foi simplesmente perfeita: Arya. A guerreira foi a responsável pela morte do vilão mais temido da série, o Rei da Noite. Quando ele tenta matar Bran, Arya surge de repente e o apunhala no estômago. A morte do líder dos mortos-vivos consequentemente ocasiona também a morte de todos os membros de seu grupo.

Melisandre

A morte da sacerdotisa já era esperada pelo público, já que a mesma havia dito em um determinado momento que morreria na noite do combate. E realmente morreu. Ela utilizou o poder do Senhor da Luz para ajudar o exército de Winterfell. Após isso, Melisandre removeu seu colar mágico que lhe dava vitalidade e, então, pereceu devido à idade avançada.

Lyanna Mormont

–

A determinada guerreira foi esmagada por um gigante após furar seu olho com uma faca. Ao menos, sua morte não foi em vão.

Beric Dondarrion

O homem foi esfaqueado várias vezes, enquanto defendia Arya e Cão de Caça. Infelizmente, dessa vez Thoros de Myr não irá recussitá-lo novamente.

Viserion

–

O dragão querido de Daenerys havia sido “ressuscitado” pelo Rei da Noite no fim da sétima temporada e, então, passou a servi-lo. Viserion foi-se junto aos mortos-vivos quando Arya acabou de vez com o seu líder.

Edd Doloroso

Em um ato heróico, o personagem morreu ao ser atingido por uma faca enquanto protegia Sam de um morto-vivo.

Jorah Mormont

O escudeiro mais querido de Daenerys, Jorah a protege de integrantes da tropa do Rei da Noite e acaba sendo atacado violentamente. Ele não resiste ao ferimentos e morre. O momento em que Daenerys se põe sobre seu corpo caído é uma das partes mais emocionantes do episódio.

Theon Greyjoy

Após sua redenção Bran, que o chama de “homem bom”, o guerreiro tenta atacar o Rei da Noite diretamente, mas acaba sendo atingido por uma lança no tórax.

Quem sobreviveu

–

Apesar de algumas mortes impactantes, alguns integrantes do exército de Winterfell ainda estão vivíssimos (por enquanto). São eles:

Arya Stark

Daenerys Targaryen

Sansa Stark

Jon Snow

Bran Stark

Tyrion Lannister

Brienne de Tarth

Jaime Lannister

Tormund Gianstbane

Sandor Clegane, o Cão de Caça

Fantasma

Drogon

Rhaegal

Samwell Tarly

Podrick Payne

Verme Cinzento

Gendry

Gilly

Pequeno Sam

Davos Seaworth

E que venha o próximo episódio!