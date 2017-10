‘Game of Thrones’ terá os mais longos episódios… mas só em 2019

As gravações da oitava e última temporada de “Game of Thrones” estão prestes a começar. Você pode pensar que isso é um bom sinal, não é mesmo? Assim dá tempo de colocar os episódios finais no ar ainda em 2018. Lena Headey, a atriz que faz a Cersei, já até está brincando de se transformar em Targaryen…

Season 8 … Hair and Teeth … HAIR AND TEETH !!! I @kevalexanderhair @candicebanks74 😘😘😘 A post shared by Lena Headey (@iamlenaheadey) on Oct 4, 2017 at 5:21am PDT

Nada feito, fãs de “GOT”. De acordo com o site norte-americano TV Guide, essa próxima temporada, embora vá ser a mais curta de todas, com apenas seis episódios, será também a mais longa em tempo de produção e duração de cada episódio.

O ator Liam Cunningham, que interpreta Sor Davos, disse que as gravações vão acontecer até o próximo verão do hemisfério norte – que começa só em junho! Somado a isso, a série exige muito trabalho de edição e pós-produção, ou seja… só veremos “Game of Thrones” novamente em 2019, mesmo.

“Os episódios definitivamente serão mais grandiosos e longos. Estamos gravando até o verão. Pensando nisso, até a temporada passada tínhamos seis meses para fazer dez episódios, então vamos trabalhar muito mais do que isso para seis episódios… obviamente isso significa episódios mais longos”, disse Cunningham ao TV Guide.

E então? Ficamos tristes pela demora, ou felizes porque vem aí uma temporada com episódios que prometes ser incríveis?