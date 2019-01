Game of Thrones: tudo o que rolou no 4º episódio da 7ª temporada

Você, Lady Olenna, eu e toda a torcida do Flamengo deliramos com esse episódio de Game of Thrones, certo? Finalmente Daenerys Targaryen colocou um de seus filhotes para soltar fogo pelas ventas. A batalha dos Dothraki + Drogon contra os Lannister tomou conta de 15 dos 50 minutos do episódio mais curto de todos os tempos da série. Passou voando e deixou a gente com um gostinho de ‘quero mais’.

Até porque, O QUE FOI AQUELE FINAL, MINHA GENTE? Tira a roupa, Jaime Lannister! Com essa armadura você não tem a menor chance.

JARDIM DE CIMA

Depois de devastarem Jardim de Cima, matando inclusive nossa musa Lady Olenna Tyrell, Jaime Lannister despacha um monte de dinheiro para a irmã Cersei quitar a dívida com o Banco de Ferro. Quanto antes eles limparem o nome da família no Serasa de Westeros, mais rápido poderão fazer mais empréstimos para enfrentar as batalhas que ainda virão.

Sor Jaime está cada vez mais rico, ele é poderosíssimo… só que não Sor Jaime está cada vez mais rico, ele é poderosíssimo… só que não

Sor Bronn cobra de Jaime um prêmio por seus bons serviços nos últimos tempos – lá na quinta temporada, depois que Bronn perde a oportunidade de se casar com uma Stokeworth e herdar o castelo da família, Jaime prometeu a ele um castelo e uma mulher melhor. Jardim de Cima parece um bom lugar, mas Jaime se limita a dar um saco de ouro para o fiel companheiro. Logo mais veremos que essa dívida de Jaime com Bronn só aumenta 😉

PORTO REAL

Cersei é uma rainha à moda antiga. Enquanto os boys estão na linha de frente, derrubando inimigos e conseguindo dinheiro e comida, ela fica bem linda em casa, tratando das burocracias. O gerente do Banco de Ferro segue lá com ela, esperando que o dinheiro dos Lannister chegue aos cofres do Banco, para que eles possam liberar mais grana para o empreendimento de Cersei: “restabelecer o controle do continente e de todos que estão nele”. Nada modesta! Conquiste 24 territórios à sua escolha, Cersei!

WINTERFELL

Vocês também sentem um calafrio cada vez que Mindinho aparece na tela? CREDO. Agora ele resolveu levar a conversinha mole dele até o esquisito Bran Stark, também conhecido como O Corvo de Três Olhos.

Mindinho vem com um papo furado de que quer proteger os filhos de Catelyn, e por isso dá a Bran a adaga que quase o matou lá na primeira temporada. Para quem não lembra: essa adaga era originalmente de Mindinho, e foi perdida em uma aposta para Tyrion.

Mal sabe ele que Bran consegue ver tudo o que aconteceu no passado – por exemplo que ele era apaixonado por Lady Catelyn, conspirou contra Eddard Stark e o levou a morte, rifou Sansa e a levou a se casar com Joffrey, matou a tia Lady Lysa Arryn, armou o casamento de Sansa com Ramsey Bolton… olha, não falta motivo para não confiar nesse cara.

Brrrr… sai para lá, urubu Brrrr… sai para lá, urubu

No meio da conversinha mole, Mindinho diz que pode imaginar pelo que Bran passou e como se sente ao voltar para casa com tanto caos no mundo. Quando Bran responde “o caos é uma escada”, Mindinho fica até pálido. Porque essa frase é de autoria dele mesmo, Petyr Baelish.

Explicamos: na terceira temporada, Mindinho disse para Varys: “O caos não é um poço. O caos é uma escada. Muitos que tenham subi-la falham e nunca tentam novamente. A queda os quebra. E alguns têm a oportunidade de subir, mas se recusam. Eles se apegam ao reino, ou ao amor, ou aos deuses … ilusões. Somente a escada é real. A subir essa escada é tudo o que existe”.

É, Mindinho. Fica esperto, que o Bran é bem menos bobo do que você pensa.

Enquanto isso – ai meu coração – Arya Stark finalmente consegue voltar para casa! A cena dela em cima do cavalo olhando para Winterfell já é um clássico em nossos corações. Tivemos nosso momento de alívio cômico, na interação dela com os guardas patetas do portão. E tivemos nosso momento de emoção quando ela reencontra Sansa, e depois Bran. A irmã mais velha ri quando Arya conta que tem uma lista de pessoas que quer matar – ninguém leva a menina a sério, e provavelmente esse é o maior trunfo dela – o elemento surpresa.

Arya de volta para casa é demais para o coraçãozinho Arya de volta para casa é demais para o coraçãozinho

Bran dá a adaga que ganhou de Mindinho para Arya: “é inútil para um aleijado”. Arya certamente fará bom uso. E já coloca a nova arma em ação, em um rápido treino com a incrível Brienne de Tarth. Para espanto de Sansa e Mindinho, que assistem de camarote, a pequena Stark enfrenta a gigante Brienne em igualdade de condições. Se eu fosse o Mindinho, temeria por minha integridade física…

PEDRA DO DRAGÃO

Nos domínios da Filha da Tormenta as coisas não vão exatamente bem. Ela perdeu aliados, batalhas, e tem que aguentar Jon Snow falando para ela que a treta de verdade está no norte, e não no sul. Joãozinho tenta convencê-la a enfrentar os Outros mostrando que, no passado, os Filhos da Floresta e os Primeiros Homens se juntaram para combater os Caminhantes Brancos, e que agora eles precisavam fazer o mesmo. Ela topa, desde que Jon Snow e o Norte a aceitem como rainha. #prioridades

“OK, eu luto pelo norte, mas antes vou ali no sul dar uma voltinha de dragão” “OK, eu luto pelo norte, mas antes vou ali no sul dar uma voltinha de dragão”

Enquanto isso, Tyrion vem com más notícias – a tomada meio desastrada do Rochedo Casterly, que estava desocupado porque os Lannister estavam acabando com mais um dos aliados de Daenerys – os Tyrell.

A Mãe dos Dragões então resolve que é hora de parar de ouvir os conselheiros e SER UM DRAGÃO, como sugeriu Lady Olenna. Até porque os dragões precisam que ela esteja lá dando ordens, para funcionarem. E embora Tyrion ache que essa não é uma boa ideia, lá vai Daenerys em pessoa tentar uma vitoriazinha.

Que mais: Jon Snow e Sor Davos ficam por lá, e testemunham a chegada dos Greyjoy que sobraram: meia dúzia de homens, liderados (?) por Theon. Jon só não mata Theon – que no passado traiu os Stark e quase matou Bran e Rickon – porque ele ajudou Sansa a fugir de Ramsey Bolton. Mas que ficou um climão péssimo, minha gente, isso ficou.

CAMPINA

Enquanto isso, Jaime Lannister e seu exército fazem o caminho de volta para casa. Mas eles não esperavam que um gigante exército de Dothrakis estivesse vindo na direção contrária para enfrentá-los.

E aqui, rapidinho: como é bonito ver os Dothraki lutando, né? Em pé em cima do cavalo, arrasando no arco-e-flecha… saudade, Khal Drogo! Agora voltemos.

Você não fugiria? Eu fugiria! Você não fugiria? Eu fugiria!

Os Dothraki já seriam suficientes para fazer um bom estrago no exército almofadinha dos Lannister. E Bronn bem que aconselha Jaime a sair vazado para Porto Real, já que as chances de todo mundo morrer eram grandes. E aí…

Palavrinha mágica 🙂 Palavrinha mágica 🙂

Surge ela, a não queimad,a a filha da tormenta, a quebradora de correntes etc etc etc, montada em Drogon, pronta para colocar a Campina toda em chamas! Ai que aflição aquela gente pegando fogo! As flechinhas comuns não fazem nem cócegas no dragão, então Sor Jaime decide colocar em ação o Escorpião – aquela besta gigante construída por Qyburn sob medida para abater dragões.

Bronn – com muita dificuldade, enfrentando muitos, muitos dothraki, consegue chegar lá. E, com muito esforço, acerta uma flecha poderosa no ombro de Drogon.

O bichinho pousa, e Daenerys tenta cuidar do filhote. Jaime vê então uma oportunidade de atacar Dany. Uma decisão meio burra, temos que concordar com Tyrion, que estava na torcida para que o irmão fugisse. Mas ele decide ir com a lança em mãos eliminar Daenerys. Óbvio que Drogon cospe fogo na direção dele. E no último segundo, claro que Bronn surge para salvar o dia, empurrando Jaime para dentro de um lago.

Só que com o peso da armadura, Jaime afunda, afunda, afunda… e o episódio acaba. Será que a é a última vez que veremos Sor Jaime com vida?

Acho que não. Mas só saberemos domingo que vem 😉