Gêmeos de Fernanda Lima já estão em casa

Fernanda e Rodrigo Hilbert fizeram

questão de mostrar os gêmeos à

imprensa na saída da maternidade

Foto: Sergio Gallo

Pais de primeira viagem e com a alegria estampada no rosto, Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert esbanjaram simpatia no domingo, 20, ao meio dia, em frente à Casa de Saúde São José, Rio. Afinal, estavam mostrando pela primeira vez, e cheios de orgulho, os filhos recém-nascidos Francisco e João.



Diferentemente da postura adotada por alguns famosos, a estrela e o marido foram extremamente carinhosos com a imprensa num momento tão importante de suas vidas. Apresentaram as crianças de forma simples e natural, e ainda ofereceram chocolates e uma dedicatória aos fotógrafos. Nela estava escrito, como você observa no detalhe da foto: “Srs. ‘Fotógafus’, para adoçar a alma! Lembrança do nosso nascimento, Francisco e João”. De uma delicadeza ímpar.

Antes de receberem alta, os pequenos e seus famosos pais foram visitados por parentes e amigos, como a atriz Alinne Moraes. A bela trabalhou com Fernanda em Bang Bang e agora faz Duas Caras com Rodrigo.

Os bebês vieram ao mundo no dia 18, por meio de parto normal. Francisco nasceu medindo 46 cm e pesando 2,925 quilos. João tinha 49,5 cm e 2,555 quilos, e certamente garantirá, ao lado do maninho, o primeiro Dia das Mães de Fernanda, pra lá de animado. Aliás, nem a chuva fina que caía naquele instante atrapalhou a imagem dos mais novos protagonistas dessa linda história de amor. Que a família seja muuuito feliz!