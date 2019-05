Gio Ewbank chora ao contar quando Titi perguntou de qual barriga ela veio

O “Altas Horas” especial de Dia das Mães foi exibido pelo TV Globo no último sábado (11) e foi difícil não se emocionar. Uma das convidadas da atração, Giovanna Ewbank conversou com Serginho Groisman sobre a maternidade.

Segundo ela, um dos momentos mais desafiadores aconteceu quando a Titi, filha adotada por ela ao lado do Bruno Gagliasso, em 2016, questionou de qual barriga ela tinha nascido. Há anos ela se preparava para esse momento, mas nada se compara a quando acontece de fato. “Me lembro que eu estava num avião, voltando de viagem, o Bruno tinha ficado em Noronha, e ela me perguntou: ‘Mamãe, se eu nasci do seu coração, de que barriga que eu nasci? Porque todo mundo nasce de uma barriga, né?’”, disse.

Tentando conter as lágrimas, a apresentadora contou ter dito à filha que ela nasceu da barriga de um anjo. Ela segue: “Eu falei: ‘Põe a mão na minha barriga, está sentindo alguma coisa?’. Ela disse que não. ‘Então agora põe a mão no meu coração.’ E perguntei se estava sentindo alguma coisa. Ela disse: ‘Sim, seu coração está batendo’. E eu falei: ‘Pois é filha, o meu coração está batendo para você, tudo que vem do coração é de muito amor, é de muita verdade, então isso que é importante, que meu coração vai estar batendo sempre por você’.”

De acordo com Giovanna, todas essas palavras saíram da boca dela de supetão. “Não tinha preparado isso para quando ela fosse perguntar. Isso foi uma coisa que me veio de repente. Tinha pensado em várias outras coisas. (…) O importante é a gente sempre ser muito verdadeira e sincera”, finalizou.

Não é necessário nem dizer que todo mundo caiu no choro, né? O vídeo completo da declaração pode ser visto no site do “Altas Horas”.