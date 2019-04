Giulia Bertolli, filha de Lília Cabral, entra em ‘Malhação’ aos 22 anos

Pelo visto, Pedro Novaes não é o único filho de pais famosos a integrar o elenco da nova temporada de “Malhação”. Giulia Bertolli, filha da atriz Lília Cabral, também está chegando nas telinhas para fazer o primeiro papel fixo na Rede Globo.

Antes da novela das cinco horas, Giulia havia feito uma participação especial em “O Sétimo Guardião”. Ela interpretou a versão mais nova da própria mãe. Na época, a resposta positiva do público fez com que a atriz falasse sobre o assunto em uma entrevista ao UOL.

“Eu achava que seria uma cena bonita, por ser eu e minha mãe. Pelo menos seria bonita pra mim. As pessoas sempre trataram eu e minha mãe com muito carinho. Então acho que só tenho a agradecer por todos os comentários, pela força. Teve uma repercussão que eu não esperava”.

Já em Malhação, Giulia terá sua própria personagem, com uma história importante e atual. Ela dará vida a Meg, uma jovem de classe média estudante de Direito, namorada de Guga (Pedro Novaes). Com o decorrer da trama, Guga se revelará gay e Meg não vai lidar bem com a descoberta pessoal do garoto. Essa temática se relaciona diretamente com o subtítulo da novela: “Toda a Forma de Amar”.

Em uma entrevista ao GShow”, Giulia revelou que começou no mundo artístico aos 13 anos, no teatro amador. Hoje, aos 22, ela já participou de oito peças e, agora, conquistou o primeiro papel fixo na televisão.

Além da formação em Artes Cênicas pela Casa de Artes das Laranjeiras (CAL), a artista também tem o diploma de Letras e seguiu no ramo de produção textual. “Desde pequena, eu guardo alguns textos autorais. E, claro, tenho vontade no futuro de publicar esse material ou até mesmo ter uma peça minha montada”, relevou a atriz.

Sobre a possível comparação com a mãe, Giulia está ciente de que os comentários virão, mas parece confiante sobre o assunto. “A semelhança sempre vai existir e nós conversamos muito sobre isso. Mas somos pessoas diferentes que estão apenas na mesma profissão. Temos vidas diferentes e idades diferentes”, enfatizou a atriz.