Giulia Levita canta em espanhol e surpreende técnicos no “The Voice Kids”

O “The Voice Kids”, que estreou na Globo na semana passada, neste domingo (13) mostrou mais alguns dos participantes que vão integrar os times de Claudia Leitte, Carlinhos Brown e Simone e Simaria na primeira fase da competição. Nesta tarde rolou a segunda etapa das audições às cegas, na qual 12 candidatos passaram para a próxima fase do programa.

Foram 14 apresentações no total, e a menina Giulia Levita, de 12 anos, chamou bastante atenção dos técnicos – e da internet – por cantar uma música em espanhol.

Giulia, que nasceu na Bahia e já morou em diferentes países, hoje reside em Buenos Aires, na Argentina. Ela elegeu o hit “Corazón partío”, do cantor espanhol Alejandro Sanz, baladinha romântica que fez bastante sucesso entre o final dos anos 90 e início dos anos 2000, para sua apresentação, uma das mais elogiadas do Twitter.

Podem encerrar essa edição, já temos uma vencedora #TheVoiceKids pic.twitter.com/4SDfr9LdCD — Isa Belly (@isadocase) January 13, 2019

Ao ser questionada pelos técnicos sobre a escolha da música, a menina, que já é bem conhecida por seus vídeos cantando no Youtube, falou que decidiu cantá-la em homenagem ao próprio cantor. Segundo ela, Alejandro já chegou a comentar uma de suas publicações no Instagram, na qual ela também apresentava outra canção dele, elogiando o trabalho da menina: “Ele falou ‘Giulia, a música te ama. Nunca solte a mão dela'”, contou a menina, emocionada.

NINGUÉM SOLTA A MÃO DA GIULIA

Fada maravilhosa morou em mais lugares que eu nas férias miga de Alejandro Sanz estou chocadissima #TheVoiceKids pic.twitter.com/t5ZIIQqm3s — Dayane Nominato (@DayaneNLeite) January 13, 2019

Giulia, que conseguiu com que as três cadeiras virassem para ela, acabou indo para o time de Claudia Leitte, agora com oito nomes, empatado com o de Simone e Simaria. O time de Carlinhos Brown é o que tem menos crianças até então, contabilizando seis participantes no total.

O sertanejo Nicolas Gabriel, de Minas Gerais, que escolheu a canção “Mala”, também chamou bastante atenção dos jurados e do público no segundo dia de audições – menos emocionante do que a estreia – e já é mais um dos favoritos ao título de campeão.

Quem salvou a edição de hj do #TheVoiceKids foram a Giulia Levita, e o Nicolas Gabriel, também conhecido como projeto de Cristiano Araújo, e só minha opinião que importa.#TheVoiceKidsBR pic.twitter.com/pZz0K4Wkxv — Leonardo Carola (@leonardocarola) January 13, 2019

Estes são os times, até o momento:

Claudia Leitte: Cacá Nascimento, Giulia Levita, João Nápoli, Lanna Moutinho, Laurah Pessanha, Malu Casanova, Maria Clara Nery, Tita Stoll

Carlinhos Brown: Carol Roberto, Duda Soares, Luis Henrique Alves, Luisa Ferrari, Manuela Lopez, Raylla Araújo

Simone & Simaria: Ana Rízia, Bia Abraão, Camila Woloszyn, Esthela Martins, Jeremias Reis, Lívia Valéria, Lucas e Vinícius, Nicolas Gabriel

Todas as apresentações podem ser vistas, na íntegra, no site do Gshow.