Estamos já nas últimas semanas de ‘BBB18‘, e Tiago Leifert avisou o público que uma mudança muito importante vai acontecer no esquema: a partir de agora, todos os paredões serão apenas duplos. Acabou a farra das berlindas triplas que confundem os brothers a respeito de quem é mais ou menos favorito que quem.

A graça é justamente quando o programa combina esse tipo de coisa com o público e pega os brothers de surpresa, mas não é isso que rolou. Em uma conversa nessa tarde entre Gleici e Ayrton, a estudante conseguiu adivinhar a reviravolta da semana.

“Estou achando que vai ser duplo”, afirmou a sister em conversa com o Papito. Ayrton discordou um pouco da previsão, e a acreana explicou o motivo de sua desconfiança: tem menos gente na casa. É um bom ponto, não?

Vale lembrar que a Prova do Anjo esta semana será realizada no domingo, tudo isso por causa da duração inesperada da Prova do Líder que garantiu a vitória de Kaysar.