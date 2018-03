Mais um domingo com formação de paredão triplo no ‘BBB‘. Além do voto do pessoal da casa e a indicação das líderes, a novidade foi que o telefone localizado no jardim teve uma uma importância nessa berlinda. Entenda o que rolou:

Assim que o ‘BBB18’ entrou no ar, Tiago Leifert avisou que o Big Phone iria tocar, e quem pegasse o telefone poderia indicar alguém ao paredão. Diego, que passou parte da noite acampado ao lado do aparelho já imaginando que ele tocaria, conseguiu atender ao telefonema e prontamente indicou Gleici..

Após a primeira indicada, Caruso teve a chance de anunciar que Viegas levaria o colar do anjo, ficando imunizado durante essa votação. Terminada essa parte do ritual de domingo, Ana Clara tomou a palavra do trio de líderes e já disparou que Diego seria indicado, e enumerou episódios que justificariam a indicação.

“A gente acha que o julgamento sem conhecer é demais”, explicou a filha de Ayrton. Gleici também pediu para justificar o voto, e alegou que ele tem um pré-conceito com ela, seguidamente indicando ao paredão mesmo sem conversar e conhecer. Em sua réplica, Diego explicou que sempre tentou conversar com Gleici, mas ela é muito agressiva.

Tiago Leifert chamou os brothers um a um para votar no confessionário. Confira como foi cada voto:

Kaysar votou em Wagner porque ele vai votar nele.

Paula votou em Caruso por ter atitudes que ela não gosta.

Caruso votou em Jéssica por questão de estratégia.

Viegas votou em Jéssica para tentar salvar Caruso.

Jéssica votou em Caruso por estratégia.

Wagner votou em Jéssica por ter pouca afinidade.

Breno votou em Caruso porque as ideias não batem.

Diego votou em Breno por afinidade.

Como Jéssica e Caruso ficaram empatados, coube aos líderes decidirem quem iria ser indicado. O grupo então decidiu colocar Jéssica por motivos passados: em várias outras ocasiões Jéssica foi a responsável por mandar Gleici ao paredão e isso culminou na escolha. Segundo Ana Clara, Caruso no jogo ainda não representou ameaça. Em sua réplica, Jéssica disse que uma amizade que começa no início do programa não necessariamente tem que ir até o fim.

No sorteio do Dedo-Duro, Viegas escolheu Breno para revelar seu voto. O brother contou que votou em Caruso porque ele vive criticando os outros, mas não é receptivo quando fazem isso com ele.