Depois de Gleici sofrer alguns comentários muito maldosos do lado de dentro da casa do ‘BBB18‘, quando Ana Paula, Patrícia e demais zombaram da participante, agora a sister tem sido alvo de ofensas fora do programa. Uma conta fake no Twitter de extremo mau gosto apareceu na rede social e acabou repercutindo pelo baixo nível e pelo racismo.

Com o nome de perfil “Gleici Macaca Acreana“, o fake ofende a participante tanto por sua cor de pele quanto por suas posições políticas. Ela é chamada de “preta petista” na descrição do perfil, como se pode ver no print abaixo:

O perfil logo foi denunciado e não pode mais ser encontrado no Twitter, mas repercutiu o bastante para chatear a família de Gleici. Em declaração ao site G1, a mãe da sister afirma que já tem todo o material necessário para denunciar quem fez isso, mas ela prefere deixar a filha decidir o que fazer. “Quando ela sair vamos mostrar isso para que ela tome uma decisão sobre o que fazer. Mas, acredito que ela não vai deixar isso impune, ela vai tomar providências“, declarou a mãe de Gleici.

Infelizmente esse é mais um episódio que mostra como o Racismo está presente dentro da sociedade, em várias camadas. Vale lembrar que há pouco tempo William Waack foi demitido da Globo após o vazamento de um comentário racista e até mesmo produções que dão representatividade aos negros, como o filme “Pantera Negra”, sofrem boicotes racistas absurdos. Em pleno século XXI, mesmo o Racismo sendo crime, ainda vemos coisas assim acontecendo através da internet. Lamentável.