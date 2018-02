As festas do ‘BBB‘ sempre são a chance dos confinados ingerirem um pouco de álcool e extravasarem as tensões do dia a dia. E, claro, para trocar uns beijos também. A festa patrocinada de uma marca de veículos que rolou na última noite do ‘BBB18’ teve dois casais se beijando (e um quase). Vamos ver o que rolou em cada um deles?

Gleici e Wagner

Talvez já percebendo que a edição do ‘BBB’ tem usado a música “Devagar” do Martinho da Vila como tema de seu “romance” com Wagner, Gleici decidiu tomar uma atitude para conseguir encostar naqueles lábios. Isso quer dizer que ela chegou nele e o beijou? Não, na verdade eles fizeram aquela brincadeira de passar um papel através da boca (igual rolava no ‘Domingo Legal’) como desculpa para chegar nele.

O clima esquentou real e os dois foram para o edredom fazer uma movimentação bem ofegante por lá. Ao final, Gleici estava com aquela cara de alegria que nos deu certeza que eles finalmente tinham se pegado após tantas tentativas da sister. Como diria o Gugu: ponto para o time das mulheres!

Breno e Paula

Paula estava decidida a não beijar Breno nessa festa, até tinha conversado com Mahmoud sobre o fato. O maior problema é que Paula é super amiga de Ana Clara, que vem a ser a primeira garota que o rapaz beijou no ‘BBB18’. Bem, a força de vontade da sister não foi tão forte assim, porque Breno conseguiu dar um beijo bem demorado em Paula.

Preocupada com o que a amiga ia pensar, Paula foi até Ana Clara para ter uma conversinha, e a filha de Ayrton contou que não estava nem um pouco chateada. Veremos.

Lucas e Jéssica

Pensou que não ia ter envolvimento de Lucas e Jéssica nessa festa? Pensou errado! Quando todo mundo foi dormir, os dois conversaram sobre a prova do líder e prometeram que iam ganhar. Nessa hora, Jéssica resistiu às tentações e QUASE beijou Lucas. O beijo não saiu, mas a gente sabe reconhecer um clima quando vê um.