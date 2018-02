Embora Lucas tenha roubado as atenções na Festa Samba do ‘BBB18‘ com sua crise de choro, um fato passou quase desapercebido pelas pessoas na casa: o possível primeiro beijo entre Gleici e Wagner. O casal que muita gente está torcendo teve um papo e até os rostos se encostaram, mas será que rolou beijo? Segundo a sister, foi 100% real oficial.

Ana Clara e Gleici aproveitaram a tarde para botar a fofoca em dia sobre a festa do dia anterior. Deitada no edredom, a acreana contou que decidiu partir pra cima do “lerdo”. Segundo ela, Wagner falou que eles já passaram da fase da amizade faz tempo. Enquanto ouvia isso, Ana Clara se mantinha em silêncio escovando os dentes e olhando com essa cara:

Gleici então continuou a história e revelou que roubou um selinho de Wagner. Ao saber da fofoca, Ana Clara praticamente soltou rojões em comemoração ao que havia rolado entre os dois. Mas mesmo isso não foi o bastante para colocar um fim nessa história, como lembrou a filha de Ayrton: “ele colocou alguns pontos nos Is e só“. Ainda tem muito o que andar, jovem Gleici.

Terminada a fofoca sobre casal, elas começaram a conversar sobre o hilário fato de Ana Clara quase ter se afogado com tanta empada que colocou na boca.