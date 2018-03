Já pode falar que o retorno de Gleici ao ‘BBB18‘ foi o melhor momento da temporada? A produção do programa soube construir uma situação de forma que todo o público estava eufórico nas redes sociais com o que viria a acontecer nessa sexta-feira, o dia do fatídico retorno da participante que foi falsamente eliminada.

Tiago Leifert surgiu diante de Gleici no quarto superior e avisou as instruções para sua volta triunfal. Ela retornaria durante o programa ao vivo e já deveria indicar alguém, exceto a líder Paula que optou pela imunidade (a também líder Jéssica optou por 10 mil reais). Assim que foi liberada, a participante desceu as escadas da casa ao som da música de Bon Jovi, a mesma que tocou quando Clara (Bianca Bin), de ‘O Outro Lado do Paraíso‘. As primeiras a verem Gleici foram Paula e Jéssica:

A sister então correu para a sala, pegando todos os brothers de surpresa, e disparou a frase que eternizou o retorno da protagonista da novela das nove: “vocês não sabem o prazer que é estar de volta“. Acho que temos uma participante noveleira e 100% afrontosa!

Assim que avisou sobre seu retorno e foi recebeu carinho dos seus amigos no confinamento, Tiago Leifert fingiu surpresa ao ver a sister e pediu para que ela indicasse alguém ao paredão. Gleici começou um longo discurso sobre como observou bem a casa nos últimos dias, comentou da vez que Breno lamentou sua eliminação e das vezes que Ayrton chorou sozinho na academia. Por fim, anunciou que iria votar em alguém que era uma ameaça para todos aqueles que ela gosta pelo motivo de sempre falar mal pelas costas: Patrícia.

Assim que Tiago Leifert se despediu, no entanto, ficamos diante da maior discussão que já aconteceu nessa temporada. Patrícia se revoltou com o fato de ter seu hábito de falar mal dos demais participantes exposta para toda a casa, e começou a discutir pesado com Gleici. Completamente descontrolada, Patrícia gritou que não era falsa e reclamou da falta de educação de Gleici. Para encerrar a discussão, a acreana disparou: “Me indica para o paredão!“. Patrícia não sabe que Gleici está imune essa semana.

Após a briga, Gleici contou sobre o confinamento para seus amigos enquanto Diego e Patrícia conversam no jardim sobre aquele momento. “Ela deve ter ouvido frases soltas”, tentou explicar Diego.