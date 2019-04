Paula foi a vencedora do BBB19 com 61,09% dos votos, na última sexta-feira (12). Ela também foi a participante mais controversa dessa edição do Big Brother Brasil.

Diversas vezes Paula deu declarações racistas, contendo até intolerância religiosa, e também foi homofóbica. Para muitos, a sister foi apenas “verdadeira” e isso fez com que ela ganhasse a simpatia de boa parte do público – o que culminou na vitória.

Vencedora do BBB18, Gleici Damasceno se manifestou a respeito do resultado de ontem e foi categórica no repúdio à vitória de Paula. “Isso é sintoma de uma sociedade adoecida. Não sei o que tá acontecendo com a galera”, disse através do Twitter.