Existem dois ‘BBB18‘ em exibição simultaneamente no Brasil. O primeiro é o exibido em forma editada todas as noites pela Rede Globo, com boa audiência e grande repercussão, e o outro é o pay-per-view, exibido 24h via canal de TV paga ou câmeras do Globoplay. Normalmente as coisas que acontecem na casa repercutem nos dois meios, mas alguns casos são ignorados pela versão editada.

Um acontecimento que vem ganhado espaço na internet diz respeito a Lucas e Jéssica. Os dois são comprometidos com pessoas do lado de fora (inclusive Lucas faz questão de usar a expressão “minha noiva” até quando lhe pedem para lavar a louça), mas rola uma química inegável entre eles. Eles até já se declararam, e Lucas ficou até mal achando que sua noiva poderia achar que eles não deveriam ficar juntos. Mas, a rigor, não houve qualquer indício de traição segundo a versão editada da Globo.

Já a versão 24h parece dizer outra coisa…

Nos últimos dias tem repercutido na web um momento em que Jéssica e Lucas estão deitados no quarto. A posição dos brothers e o movimento do edredom, isso sem contar nas poucas frases audíveis, dão fortes indícios de que os dois trocaram algumas carícias mais salientes.

Jéssica falando "Aí que delícia" no 00:44 CHOCADA, O DJ É REAL #BBB18 pic.twitter.com/k6UCLZQJGU — clara 🐦 (@bbbejar) February 15, 2018

Pelo ângulo mostrado nesse vídeo fica difícil ter certeza do que rolou, e é aí que entra a edição do programa. Eles têm câmeras atrás dos espelhos, então a Globo poderia muito bem exibir esse vídeo por um ângulo que solucionasse essa dúvida, mas não foi o que rolou. O programa do dia 15 exibiu os dois conversando e se consolando no quarto, mas esse momento que bombou na web passou desapercebido.

Esse deve ser mais um daqueles trechos que, por não serem mostrados na edição, ficarão esquecidos na memória. Algo parecido aconteceu recentemente quando a Globo omitiu parte das ofensas pesadas que os brothers fizeram a respeito de Gleici.