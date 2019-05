Globo nega o fim do ‘Domingão do Faustão’: “Foi uma brincadeira”

Recentemente, a internet ficou em polvorosa com um comentário de Fausto Silva no último domingo (18). Ele afirmou que quando o “Domingão do Faustão” estivesse para acabar, o que não estava longe, ele revelaria os bastidores do quadro “Arquivo Confidencial”. Entretanto, a assessoria da Rede Globo confirmou que a fala do apresentador não passou de um blefe.

“Foi uma brincadeira do Fausto, como várias coisas que ele sempre faz durante o ‘Domingão’, e não há qualquer movimento para o fim do programa”, afirmou comunicação da emissora ao MdeMulher.

Segundo o colunista do UOL, Flávio Ricco, o próprio Faustão também comentou sobre a declaração que gerou tanta polêmica. “Você faz uma brincadeira e a galera não entende. Tenho quase três anos de contrato e só porque brinquei que o ‘Domingão’ já está no fim, tem gente achando que vou abandonar tudo. Ao contrário. Vamos ver se vou aguentar mais tempo ou fazer outra coisa. Parar de trabalhar, nem pensar”, pontuou o apresentador.