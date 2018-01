Nos últimos dias a família Lima do ‘Big Brother Brasil‘ tem repercutido nas redes sociais. Não pela competição, e sim pela forma pouco usual na qual eles demonstram carinho: muitas pessoas se sentiram incomodadas como Ayrton beija a filha Ana Clara ou como está sempre meio “grudado” nela.

O caso ganhou até uma hashtag pedindo a expulsão de toda a família Lima, então a Globo precisou intervir. Tiago Leifert começou o programa de quarta-feira (24) explicando essa polêmica e contou que foram questionar a própria família Lima sobre o ocorrido. O papo rolou durante a tarde e não foi exibido pelo pay per view, sendo revelado apenas na edição diária do reality.

Tiago questionou Ana Clara se ela acha o pai grudento, até que o papo chegou nos tais selinhos. Eva explicou que era algo bem comum em sua família, mesmo com alguns tios. E para mostrar que é algo que varia bastante de pessoa para pessoa, Jorge contou que o selinho não é costume em sua parte da família.

Ayrton continuou explicando como isso é considerado um ato de carinho. “É algo nosso”, acrescentou Ana Clara. Satisfeito com a resposta, Tiago Leifert se despediu de todos e foi embora.

Embora não tenha dito nada sobre repercussão negativa do lado de fora (algo que é proibido pelas regras do programa), o questionamento inesperado do apresentador numa aparição gravada no meio da tarde acendeu o desconfiômetro da família Lima. Tanto que usuários das redes sociais conseguiram registrar um vídeo da família Lima bem brava com a visão que as pessoas de fora estão tendo deles:

Família Lima falando sobre selinho entre pai e filha etc #redebbb #bbb18 pic.twitter.com/xmfO9K4ioU — pode entrar, #bbb18 (@eutobbbolado) January 24, 2018

Será que podemos classificar isso como uma interferência no jogo que deveria ser 100% sem interferência?