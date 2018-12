Glória Maria responde comentário desnecessário sobre o cabelo das filhas

Para comemorar o Natal em família, Glória Maria posou ao lado das filhas, Laura e Maria, e do bom velhinho dessa época do ano: o Papai Noel. No Instagram, as pequenas receberam muitos elogios após o clique, postado na última quarta-feira (26), mas infelizmente uma seguidora fez um comentário um tanto quanto inconveniente sobre o cabelo das meninas, o que fez com a jornalista a respondesse.

Pela imagem publicada, é possível perceber que o cabelo das baixinhas é naturalmente cacheado. Porém, ao aparecerem com as madeixas alisadas na foto, Laura e Maria acabaram sendo vítimas de algo que está se tornando bem frequente nas redes sociais, ainda mais com a popularidade dos cachos: o reconhecimento do alisamento como inimigo, e nunca como uma escolha.

”Eu amo você, te admiro pra caramba! Eu só gostaria muito que você incentivasse suas filhas a assumirem seu cabelo natural. Eu também demorei muitos anos, mas foi a coisa mais maravilhosa que já fiz para minha autoestima. Recomendo com empenho”, comentou a seguidora.

Porém, é importante entender que essa é uma questão delicada, e que alisar o cabelo é uma opção, inclusive para as cacheadas. Além de que isso não significa menos amor próprio ou cuidado consigo. E foi exatamente isso que Glória mostrou em sua resposta.

“Querida, você aprendeu a respeitar as pessoas? O que aconteceu com você e seu cabelo não é um problema nosso! Minhas filhas são livres para usar o cabelo da maneira que acharem mais bonito! A decisão é delas! Por favor, cuide do seu e da sua vida. As pessoas não são iguais. Respeite as diferenças! Cada vida é uma vida! Bom Ano Novo”, rebateu.

Respeito é tudo, né?