Gloria Perez homenageia a filha Daniella Perez com post no Instagram

A atriz Daniella Perez completaria 48 anos neste sábado (11), e sua mãe, a dramaturga Gloria Perez, lembrou da data com um post carinhoso no Instagram. Com uma foto das duas juntas e a legenda “ontem, hoje e sempre”, ela relembrou a filha e recebeu muitos comentários carinhosos, de fãs e colegas de televisão.

Daniella Perez era uma atriz em ascenção. Havia trabalhado nas novelas “Kananga do Japão“, da Manchete, e “Barriga de Aluguel” e “O Dono do Mundo“, na Rede Globo. As três novelas fizeram muito sucesso, e ela foi então escalada para o papel de Yasmin em “De Corpo e Alma“. Ela era irmã da protagonista e tinha bastante destaque na trama.

Na época ela era casada com o ator Raul Gazolla, e, nas telas, fazia par romântico com o ator Guilherme de Pádua. Em 28 de dezembro de 1992, ela foi encontrada morta em um matagal na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

A morte de Daniella Perez foi muito chocante. Pouco a pouco a polícia encontrou claras evidências de que quem havia assassinado a atriz tinha sido Guilherme de Pádua, seu par na ficção. Com a ajuda da mulher, Paula Thomaz, ele deu 18 golpes de punhal na atriz.

Depois comprovou-se que Guilherme de Pádua assediava constantemente Daniella. O objetivo dele seria ganhar mais destaque na novela, já que a autora da trama era justamente a mãe da atriz, Glória Perez. Ele teve a impressão de que seu personagem estava ganhando menos destaque na trama, e culpou Daniella por isso. E por este motivo, junto com Paula Thomaz, decidiu tirar a vida da jovem atriz.

Guilherme e Paula foram presos no fim de 1992, e permaneceram presos até 1999. Hoje em liberdade, Guilherme de Pádua é pastor evangélico em Belo Horizonte. Paula Thomaz estudou Direito e se casou novamente.