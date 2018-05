Gordofobia e obsessão pela beleza são debatidas em nova série beeem ácida

Se você é viciada em séries, pode anotar aí: “Dietland” vai dar o que falar a partir do próximo mês. Produzida pela AMC – a mesma emissora que nos trouxe “Breaking Bad”, “Mad Men” e “The Walking Dead” – ela promete falar sobre gordofobia e obsessão pela beleza de um jeito como a gente nunca viu antes na TV.

Estrelada pela pouco conhecida Joy Nash e pela ótima Julianna Margulies – de “The Good Wife” – a série conta a história de uma mulher gorda que sonha com o dia em que poderá fazer cirurgia bariátrica. A vida da personagem muda ao conhecer um grupo secreto de feministas, que a fazem repensar tudo isso.

Soa meio clichê à princípio, mas a série é baseada num num livro homônimo aclamadíssimo, eleito como um dos 10 melhores de 2015 pela Entertainment Weekly. Com humor ácido e boas doses de violência, “Dietland” foi descrito como um mix de “Clube da Luta” com manifesto feminista pela revista Kirkus – respeitada publicação de crítica literária. Infelizmente, o livro ainda não foi lançado no Brasil.

A série estreia no dia 4 de junho, nos Estados Unidos, e o primeiro trailer foi divulgado recentemente. Dá só uma olhada: