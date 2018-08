Grávida do primeiro filho, Sabrina Sato desabafa sobre dores na gestação

A mamãe de primeira viagem Sabrina Sato tem dividido cada momento da gestação com os seus seguidores no Instagram. Nesta semana, a apresentadora compartilhou um clique mostrando a barriga de 26 semanas, toda trabalhada na lingerie preta, mas foi na legenda da foto que ela aproveitou para falar sobre um problema comum entre as grávidas: dor na lombar.

“Tenho sentido um desconforto na lombar. Até hoje não tive um enjoo e nem cólicas. Me sinto super bem e saudável, só a lombar que dói mesmo”, escreveu. Sabrina aproveitou o registro para perguntar às grávidas que a acompanha se elas passam ou já viveram o mesmo que ela.

Com mais de 4 mil comentários, Sabrina pôde ler sobre os diversos incômodos que surgiram durante a gestação das seguidoras. “Estou de quase 29 semanas e com bastante dor na lombar, principalmente no final do dia”, comentou uma fã.

Outra seguidora ainda falou sobre como a sua experiência estava sendo diferente da apresentadora, já que o desconforto na lombar não é o único presente.

“Nossa, tenho tantos enjoos, dores nas costas, não consigo me alimentar direito e, algumas vezes, muita dor de cabeça. Acho que estou com 2 a 3 meses e minha barriga está tão grande. Ainda não sei nada do bebê e não vejo a hora desses enjoos pararem”, desabafou.