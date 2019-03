Grávida, Tatá Werneck sofre da mesma síndrome que Kate Middleton

View this post on Instagram

Não vi ao vivo pq voltei pro meu repouso e pq to com hiperêmese gravídica : um negócio que da mto enjoo e vc tem vontade de vomitar todos os seus órgãos no tapete da sala. Então passo o dia basicamente olhando pro teto (já é um aprendizado pra quem nunca conseguiu ficar parada ) Mas de repente comecei a receber varias mensagens e me emocionei por receber o reconhecimento do Silvio Santos . Muito obrigada ! Me emocionei muito. E obrigada pelas mensagens carinhosas que tenho recebido ❤️ Me sinto feliz por tanto carinho. E me sinto na obrigação de fazer cada vez mais para merecer o apoio e afeto de vcs ❤️