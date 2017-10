Gretchen e família vão estrelar reality show em 2018

Gretchen, a rainha absoluta da internet brasileira, vai ganhar um reality show para chamar de seu em 2018. O programa será transmitido pelo Multishow e vai mostrar a intimidade da família Miranda, segundo o jornal Extra.

De acordo com a publicação, as filmagens terão início em dezembro e a estreia do reality acontece no início do ano que vem. E a produção vai ser de peso, pois serão gravadas cenas em Recife, São Paulo, Rio de Janeiro e também em Mônaco – onde Gretchen mora com o marido português.

“Vai ser surreal. Espero que não dê barraco. Se der, vou para o mar nadar”, disse Thammy Miranda, o mais famoso dos sete filhos de Gretchen. Quem também vai aparecer no programa é a irmã da rainha, Sula Miranda. Já prevemos muitos memes maravilhosos!