Gretchen revela detalhes de relacionamento abusivo no ‘Encontro’

Gretchen esteve no “Encontro com Fátima Bernardes” dessa quinta-feira (19) e abriu o coração sobre um relacionamento abusivo que viveu no passado. Ela conta que literalmente precisou fugir de casa para livrar-se do ex-companheiro, cujo nome não foi revelado.

“Para eu terminar esse relacionamento, eu tive que fugir. Fugir literalmente de casa. E acabava gerando a violência doméstica. Para ele poder se satisfazer, ele precisava que eu voltasse pedindo: ‘olha, tá bom, eu vou aceitar’. Um relacionamento obsessivo normalmente gera isso”.

No desabafo, Gretchen revelou que era vigiada 24 horas por dia naquela época. “Até para a faculdade ele mandava os seguranças irem comigo, ficavam na porta da faculdade me esperando. Eu não podia nem entrar nem sair da faculdade sozinha. Eu realmente vivia numa cela de ouro. Eu tinha tudo, mas não podia sair de casa”.

Os depoimentos aconteceram durante um papo sobre “relacionamentos obsessivos”. Fátima e seus convidados chamaram a atenção para o fato de que o chamado “ciúmes doentio” não pode ser considerado uma prova de amor, como acontece em muitos casos.