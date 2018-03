Calma, ainda estamos processando essa informação. Mas, não, ainda falta um mês para primeiro de abril, então, é real: Jessica Capshaw e Sarah Drew, intérpretes da Dra. Arizona e Dra. April, respectivamente, e duas das personagens mais amadas de “Grey’s Anatomy” vão deixar a série após a atual temporada, a 14º. Capshaw está na atração há 10 anos, e Drew há nove.

EU QUERO XINGAR TANTO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA MINHA APRIL E MINHA ARIZONA pic.twitter.com/iR7O7fPAfV — Ali (@addisonsperson) March 8, 2018

Pegando os fãs de supresa, quem deu a notícia foi a própria titia Shonda Rhimes, criadora da produção, no Twitter:

“É sempre difícil para mim dar adeus aos meus personagens. Tanto Arizona Robbins quanto April Kepner não são só amadas como também icônicas – as comunidades LGBTQ e cristãs devotas são pouco representadas na televisão. Serei sempre grata por Jessica e Sarah terem feito essas personagens com tanto empenho, e por inspirarem mulheres ao redor do mundo. Elas sempre farão parte da nossa família Shondaland”, escreveu ela.

EU NÃO QUERO VIVER EM UM MUNDO SEM ARIZONA E APRIL pic.twitter.com/0RV8jDApOe — Ali (@addisonsperson) March 8, 2018

De acordo com o Deadline, a saída acontece por decisões criativas e elas deverão ser as únicas baixas na ainda não confirmada 15ª temporada da série (o anúncio deve acontecer a qualquer momento, já que os números de audiência continuam excelentes e Ellen Pompeo, a Meridith Grey, acabou de assinar um contrato fabuloso por mais dois anos de exclusividade).

E, como é comum nos bastidores da produção, a gente já começa a achar que tem briga envolvida, mas, desta vez, não parece ser esse o caso. E, não, elas também não devem morrer.

Tirar o Owen ninguém quer, né…